Агент заявил, что Конате отказался от перехода в турецкий клуб

Агент нападающего грозненского «Ахмата» Мохамеда Конате Дмитрий Селюк рассказал, что в услугах его клиента был заинтересован турецкий клуб.

Агент отметил, что к форварду был интерес со стороны «Ризеспора», но было принято решение, что туда переходить не стоит.

«Многие клубы из Турции хотели и хотят приобрести Конате, но я им сразу сказал, что Мохамед до января точно останется в «Ахмате», - приводит слова Селюка «РБ Спорт».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Конате принял участие в семи играх, в которых смог отметиться тремя забитыми мячами.

Его соглашение с «Ахматом» рассчитано конца нынешнего сезона.