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Новичок «Рубина» Дрезгич высказался о своём переходе в казанский клуб

14 Сентября 2023 • 22:07 Комментировать
Рубин
...
Зенит
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17.09 16:30

Сербский защитник Урош Дрезгич высказался о переходе в казанский «Рубин».

20-летний футболист отметил, что принял это предложение с большим восторгом и считает большой привилегией выступать за такой большой клуб.

«Жду, что это будет сильная лига с высокими требованиями. Я отдам все силы, чтобы добиться поставленных целей вместе с одноклубниками и штабом», - приводит слова Дрезгича «РБ Спорт».

Дрезгич перешёл из сербского клуба «Чукарички». Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 1,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Урош Дрезгич
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