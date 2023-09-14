Новичок «Рубина» Дрезгич высказался о своём переходе в казанский клуб

Сербский защитник Урош Дрезгич высказался о переходе в казанский «Рубин».

20-летний футболист отметил, что принял это предложение с большим восторгом и считает большой привилегией выступать за такой большой клуб.

«Жду, что это будет сильная лига с высокими требованиями. Я отдам все силы, чтобы добиться поставленных целей вместе с одноклубниками и штабом», - приводит слова Дрезгича «РБ Спорт».

Дрезгич перешёл из сербского клуба «Чукарички». Сумма трансфера, по данным портала Transfermarkt, составила 1,5 миллиона евро. Контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.