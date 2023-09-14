​Стипиди поддержал наказание Слуцкого

Известный российский футбольный агент Павел Стипиди поддерживает санкции, которые ввел Российский Футбольный Союз в отношении Леонида Слуцкого за его оскорбительное общение с журналистами. Бывшего наставника российской сборной наказали условным отлучением от футбольной деятельности сроком на год - то есть, если у Слуцкого снова что-то подобное вылетит с ума на язык, то наказание станет реальным.

- Я на стороне, в первую очередь, порядочности и считаю, что кто бы перед тобой ни стоял, 19-летний или 90-летний, человек не имеет права оскорблять его. Ничего плохого про него не хочу сказать, но человек был на верхней планке российского футбола, и он так разговаривает с журналистами, - цитирует слова Стипиди Vprognoze.ru.