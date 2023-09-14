​Стало известно, когда Родригао может снова сыграть за «Зенит»

Защитник Родригао в мае перенёс операцию из-за травмы мышцы бедра. С тех пор бразильский футболист восстанавливается.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Родригао будет готов сыграть за «Зенит» в матче девятого тура чемпионата России против «Локомотива». Эта игра пройдёт в воскресенье, 24 сентября.

Ближайший же матч Премьер-лиги «Зенит» проведёт без Родригао. Команда Сергея Семака 17 сентября сыграет с «Рубином» на поле соперника.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата. От «Краснодара» «сине-бело-голубые» отстают на три очка.