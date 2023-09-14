ЦСКА близок к подписанию защитника из Бразилии – раскрыты условия

В последние часы летнего трансферного окна в России ЦСКА может подписать бразильского защитника. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «армейцы» близки к оформлению сделки по переходу 22-летнего Велингтона из «Сан-Паулу».

По данным источника, сумма сделки между «Сан-Паулу» и ЦСКА составит 8 миллионов долларов. Велингтон может подписать с «армейцами» контракт сроком на пять лет. Осталось уточнить последние детали.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.