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ЦСКА близок к подписанию защитника из Бразилии – раскрыты условия

14 Сентября 2023 • 21:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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16.09 14:00

В последние часы летнего трансферного окна в России ЦСКА может подписать бразильского защитника. Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, «армейцы» близки к оформлению сделки по переходу 22-летнего Велингтона из «Сан-Паулу».

По данным источника, сумма сделки между «Сан-Паулу» и ЦСКА составит 8 миллионов долларов. Велингтон может подписать с «армейцами» контракт сроком на пять лет. Осталось уточнить последние детали.

Ближайший матч чемпионата России ЦСКА проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Крыльев Советов» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сан-Паулу трансферы футбола - лето 2023 Велингтон
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