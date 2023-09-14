Гаджиев: «Основная задача Карпина в сборной - разобраться, кто есть кто»

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев дал свою оценку деятельности Валерия Карпина у руля российской сборной по футболу. Он считает, что в силу известных обстоятельств перед Карпиным, совмещающим работу в сборной с работой в клубе, стояли несколько необычные задачи для наставника национальной команды. Гаджиев пояснил, что именно подразумевает.

- У него сейчас какая работа в основном – это разобраться, кто есть кто. Нельзя считать, что он кого-то там подготовил или нет. Там времени для подготовки нет. Надо только посмотреть, кто есть кто, и понять, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.