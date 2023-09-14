​Слуцкий сможет обжаловать наказание

Алексей Стукалов, который в Российском футбольном союзе возглавляет комитет по этике, высказался о наказании известного тренера Леонида Слуцкого.

Как известно, Слуцкий был отстранён от футбола на один год условно по причине оскорбительной фразы о журналисте, который после одного из матчей около стадиона задавал вопрос Артёму Дзюбе.

По словам Стукалова, Слуцкий может обжаловать решение в течение трёх дней после получения полного решения.

Думаю, что оно [полное решение] будет готово на следующей неделе. Леонид Викторович на заседании рассказал, что считает, что комитет по этике не должен был рассматривать этот вопрос», - цитирует Стукалова ТАСС.