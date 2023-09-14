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​Слуцкий сможет обжаловать наказание

14 Сентября 2023 • 20:14 Комментировать

Алексей Стукалов, который в Российском футбольном союзе возглавляет комитет по этике, высказался о наказании известного тренера Леонида Слуцкого.

Как известно, Слуцкий был отстранён от футбола на один год условно по причине оскорбительной фразы о журналисте, который после одного из матчей около стадиона задавал вопрос Артёму Дзюбе.

По словам Стукалова, Слуцкий может обжаловать решение в течение трёх дней после получения полного решения.

Думаю, что оно [полное решение] будет готово на следующей неделе. Леонид Викторович на заседании рассказал, что считает, что комитет по этике не должен был рассматривать этот вопрос», - цитирует Стукалова ТАСС.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Алексей Стукалов
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