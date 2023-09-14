Санкт-петербургский «Зенит» запланировал два контрольных поединка этой осенью.

По информации «Спорт-Экспресса», 14 октября подопечные Сергея Семака планируют сыграть в гостях с «Кайратом», а в ноябре «сине-бело-голубые» проведут гостевой поединок с «Нефтчи». Оба матча состоятся во время пауз на игры сборных.

На данный момент «Зенит» находится на второй строчке в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 14 очков за семь туров.

17 сентября «Зенит» встретится с «Рубином» в рамках восьмого тура чемпионата России. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 16:30 по московскому времени.