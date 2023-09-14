Агент: Три клуба РПЛ интересовались Педро Абреу

Даниэль Нассиф, представитель форварда «Фламенго» и сборной Бразилии Педро Абреу, назвал три клуба Премьер-лиги, которые интересовались нападающим.

«Спартак» действительно проявлял интерес к Педро. Кроме того, в игроке были заинтересованы ЦСКА и «Зенит», — рассказал агент футболиста в интервью Sport24. Также Нассиф отметил, что петербургский клуб был ближе всех к трансферу Педро.

Напомним, что летом сообщалось об интересе «сине-бело-голубых», которые видели в участнике ЧМ-2022 замену Малкома. Также слухи связывали нападающего с «Аль-Хилялем», «Бенфикой», «Ноттингем Форестом», «Брентфордом» и «Фулхэмом».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего игрока, выступающего за «Фламенго» с 2020 года, в 22 миллиона евро.