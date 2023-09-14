​Гаджиев: «Карпин должен сам определиться, это его жизнь»

Валерий Карпин является одиним из наиболее вероятных претендентов на увольнение среди тренеров РПЛ, его «Ростов» весьма плох в этом сезоне. Известный российский специалист Гаджи Гаджиев поделился своим мнением на этот счет, он уверен в том, что Карпин имеет право самостоятельно решить, в состоянии ли он по-прежнему тренировать клуб, или лучше сложить полномочия.

- У любого человека действительно не беспредельный ресурс. Все может быть, и тут выбор за главным тренером. Это его работа, его жизнь, и определиться он должен сам, что для него важнее, что для него главное, - цитирует слова Гаджиева Газета.Ru.