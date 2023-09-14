Семак: «Спаллетти – невероятный человек и прекрасный тренер»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о бывшем наставнике «сине-бело-голубых» Лучано Спаллетти.

Напомним, Семак входил в тренерский штаб итальянского специалиста в «Зените» с 2013 по 2014 год.

«Спаллетти – невероятный человек и прекрасный тренер. Он всегда поддерживал меня. Когда уходил, он подарил свой секундомер и свисток. Он сыграл огромную роль в становлении меня, как тренера, хотя я и не хотел этого», — цитирует Семака телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Напомним, в прошлом сезоне Спаллетти выиграл чемпионат Италии вместе с «Наполи», однако летом покинул клуб. На данный момент 64-летний специалист возглавляет итальянскую сборную. Под его руководством команда провела уже два матча: против Македонии (1:1) и Украины (2:1).