​Генич отреагировал на условное отстранение Слуцкого от футбола

Известный тренер Леонид Слуцкий был условно отстранён от футбола на один год. Причина – оскорбительная фраза в адрес журналиста, который после одного из недавних матчей задавал вопросы Артёму Дзюбе и нарвался на грубость. Комментарий по поводу наказания для Слуцкого дал комментатор Константин Генич. Он не понимает, за что комитет по этике вынес такое решение.

«Не понимаю ЗА ЧТО? Он даже адресно не обращался. За фразу «какой-то 19-летний дебил» теперь на год (пусть и условно) отстраняют от футбола?! Других забот у комитета по этике нет, конечно… «судьбоносные» ребята», - написал Генич в своём телеграм-канале.

Леонид Слуцкий находится без тренерской работы уже почти год. В ноябре 2022-го специалист покинул казанский «Рубина».