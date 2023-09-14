Селюк: «Продавать клубы РПЛ в Европу не умеют»

Известный агент Дмитрий Селюк раскритиковал руководителей клубов Премьер-лиги за прошедшую летнюю кампанию.

«Нужно признать, что продавать клубы РПЛ в Европу не умеют. Если клуб РПЛ покупает легионера, то после перепродает его себе в убыток. Пример Малкома привести можно, но там ситуация нестандартная — сейчас в Саудовскую Аравию продают футболистов по завышенной себестоимости», — заявил агент в интервью «РБ Спорт».

В качестве аргументов своей позиции эксперт привёл аренды Кейта Бальде и Шамара Николсона из московского «Спартака», отметив, что эти сделки оказались невыгодными для «красно-белых».

Напомним, что трансферное окно в России закрывается в четверг, 14 сентября. Малком, ушедший из «Зенита» в «Аль-Хиляль», стал рекордной продажей этого лета за 60 миллионов евро.