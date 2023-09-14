Аргентинский полузащитник Валентин Вада стал игроком «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба казанского коллектива. 27-летний хавбек подписал трудовой договор с «Рубином» на два года.

Стоит отметить, что Вада пополнил состав казанцев свободным агентом. Ранее футболист покинул испанскую «Сарагосу», в которой провел два сезона.

Согласно данным авторитетного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинца составляет один миллион евро.

Предстоящий матч «Рубина» против «Зенита» запланирован на 17 сентября. Стартовый свисток должен будет прозвучать в 16:30 по московскому времени.