Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Алексей Попов: «Зенит», видимо, платит большие деньги Ерохину»

14 Сентября 2023 • 19:25 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов поделился своими мыслями по поводу согласия 33-летнего полузащитника «Зенита» Александра Ерохина выступать за дубль своего нынешнего клуба, а не поискать футбольное счастье на стороне.

Попов уверен, что за этим стоят деньги - большие деньги, которые клуб предложил своему игроку. Именно они и превратили Ерохина в покорно исполняющего такие решения футболиста, считает бывший оборонец.

- «Зенит» поступил с Ерохиным логично, так как его совершенно не видно на поле в РПЛ. Ему, видимо, предложили неплохие деньги, раз он готов играть за вторую команду, а не кардинально менять жизнь, - цитирует слова Попова Betonmobile.ru.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Ерохин ​Алексей Попов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
20:14 · Россия. Премьер-лига
​Слуцкий сможет обжаловать наказание
20:11 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, с кем «Зенит» проведёт товарищеские матчи осенью слухи
20:09 · Россия. Премьер-лига
Агент: Три клуба РПЛ интересовались Педро Абреу
20:05 · Россия. Премьер-лига
​Гаджиев: «Карпин должен сам определиться, это его жизнь»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Спаллетти – невероятный человек и прекрасный тренер»
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Генич отреагировал на условное отстранение Слуцкого от футбола
19:31 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Продавать клубы РПЛ в Европу не умеют»
19:26 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил ещё об одном трансфере официально
19:25 · Россия. Премьер-лига
​Алексей Попов: «Зенит», видимо, платит большие деньги Ерохину»
19:13 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Для Абаскаля следующие матчи — решающие»
18:58 · Россия. Премьер-лига
Радимов отреагировал на слова Семака о том, что в УЕФА ждут Россию
18:54 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин: «У Абаскаля много отличных футболистов, но нет основного состава»
18:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Сын Черчесова перешёл в «Арсенал» официально
18:39 · Россия. Премьер-лига
Месси или Роналду: Семак сделал свой выбор
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Сулейманов перешёл в «Локомотив» - источник 1
Все новости
Рекомендуем