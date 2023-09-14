​Алексей Попов: «Зенит», видимо, платит большие деньги Ерохину»

Бывший защитник пермского «Амкара» Алексей Попов поделился своими мыслями по поводу согласия 33-летнего полузащитника «Зенита» Александра Ерохина выступать за дубль своего нынешнего клуба, а не поискать футбольное счастье на стороне.

Попов уверен, что за этим стоят деньги - большие деньги, которые клуб предложил своему игроку. Именно они и превратили Ерохина в покорно исполняющего такие решения футболиста, считает бывший оборонец.

- «Зенит» поступил с Ерохиным логично, так как его совершенно не видно на поле в РПЛ. Ему, видимо, предложили неплохие деньги, раз он готов играть за вторую команду, а не кардинально менять жизнь, - цитирует слова Попова Betonmobile.ru.