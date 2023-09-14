Слуцкий оштрафован и условно отстранён от футбола из-за своего поведения

Известный российский тренер Леонид Слуцкий был наказан за своё поведение в интернет-шоу.

Комитет по этике РФС принял решение оштрафовать бывшего главного тренера ЦСКА и «Рубина» Леонида Слуцкого на сто тысяч рублей, а также условно запретить специалисту заниматься любой футбольной деятельностью на один год, об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.

Слуцкий был наказан за публичные высказывания в адрес журналиста, который задавал вопросы форварду «Локомотива» Артёму Дзюбе, не находясь в микст-зоне.

Напомним, последним местом работы 52-летнего Слуцкого был «Рубин», который он покинул в ноябре прошлого года.