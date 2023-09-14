Радимов отреагировал на слова Семака о том, что в УЕФА ждут Россию

Экс-игрок «Зенита» Владислав Радимов отреагировал на слова Сергея Семака. Рулевой «сине-бело-голубых» заявил, что в УЕФА ждут возвращения России.

Как известно, российские клубы и сборные из-за санкций уже полтора года не участвуют в официальных турнирах УЕФА.

«Полагаю, что Сергей Богданович определённо владеет всей информацией, если так говорит. Его слова обнадёживают. ФИФА и УЕФА потребуется толчок от федераций, чтобы допустить Россию», - цитирует Радимова «RT на русском».

Матчи восьмого тура чемпионата России пройдут 15, 16 и 17 сентября. На текущий момент на вершине турнирной таблицы располагается «Краснодар».