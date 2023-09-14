Месси или Роналду: Семак сделал свой выбор

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об аргентинском нападающем «Интер Майами» Лионеле Месси и португальском форварде «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Для меня, конечно, Месси. Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет», — приводит слова российского тренера телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Ранее ФИФА объявила номинантов на звание лучшего футболиста прошлого сезона. Стоит сказать, что Месси попал в число претендентов на приз, а Роналду в списке не оказалось.