​Сулейманов перешёл в «Локомотив» - источник

Нападающий Тимур Сулейманов перебрался в «Локомотив». Об этом сообщается на страницах авторитетного портала Transfermarkt.

По данным источника, за аренду 23-летнего Сулейманова «Локомотив» заплатит «Пари НН» 100 тысяч евро. В соглашении между клубами прописана опция выкупа.

«Локомотив» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Михаила Галактионова сейчас готовится к домашнему матчу против «Оренбурга», который пройдёт в воскресенье, 17 сентября. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 19:00 по московскому времени.