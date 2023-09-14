Сербский центральный защитник Урош Дрезгич пополнил состав «Рубина». Об этом казанский клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

«Рубин» приобрел Дрезгича у сербского клуба «Чукарички». Трудовой договор игрока с российской командой подписан до 2027 года. Дрезгич будет выступать за «Рубин» под 26-м номером.

По сведениям авторитетного портала Transfermarkt, защитник обошелся казанцам в полтора миллиона евро.

В нынешнем сезоне Дрезгич принял участие в восьми матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Дебют игрока может состояться уже 17 сентября. В этот день «Рубин» встретится с «Зенитом» в восьмом туре чемпионата России.