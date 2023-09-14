​Валуев высказался о совете Карпина российским футболистам

Бывший боксёр Николай Валуев, который сейчас является депутатом Госдумы, отреагировал на слова Валерия Карпина. Тренер сборной России посоветовал российским футболистам переезжать в европейские чемпионаты.

По словам Валуева, он не может точно сказать, что именно хотел Карпин донести своей фразой. Депутат высказал своё субъективное мнение на этот счёт.

«Возможно, он полагает, что наши игроки, которые могут попасть в топовые европейские чемпионаты, начнут ощущать более высокую конкуренцию. Тогда начнут улучшаться их игровые качества, и это принесёт в дальнейшем пользу сборной», - цитирует Валуева «РБ Спорт».

Ранее с критикой из-за совета уезжать из России на Валерия Карпина обрушился другой депутат – Роман Терюшков. По его мнению, действия тренера национальной команды России похожи на вражеские.