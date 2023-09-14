Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Валуев высказался о совете Карпина российским футболистам

14 Сентября 2023 • 18:22 Комментировать

Бывший боксёр Николай Валуев, который сейчас является депутатом Госдумы, отреагировал на слова Валерия Карпина. Тренер сборной России посоветовал российским футболистам переезжать в европейские чемпионаты.

По словам Валуева, он не может точно сказать, что именно хотел Карпин донести своей фразой. Депутат высказал своё субъективное мнение на этот счёт.

«Возможно, он полагает, что наши игроки, которые могут попасть в топовые европейские чемпионаты, начнут ощущать более высокую конкуренцию. Тогда начнут улучшаться их игровые качества, и это принесёт в дальнейшем пользу сборной», - цитирует Валуева «РБ Спорт».

Ранее с критикой из-за совета уезжать из России на Валерия Карпина обрушился другой депутат – Роман Терюшков. По его мнению, действия тренера национальной команды России похожи на вражеские.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Николай Валуев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Сулейманов перешёл в «Локомотив» - источник
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подписал защитника молодёжной сборной Сербии официально
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Валуев высказался о совете Карпина российским футболистам
18:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Отъезд россиян в Европу может повысить уровень сборной
18:17 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что российские футболисты мало кому нужны в Европе
17:51 · Россия. Премьер-лига
Гузина: Заметна разница между уровнем команд РПЛ и Первой лиги
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев рассказал, как отреагировал бы на отъезд Карпина из России
17:47 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» правильно отпустило Захаряна и Сазонова
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, почему он против лимита на легионеров
17:40 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Наши футболисты очень переоценены» 2
17:29 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» заявил Железнова официально
17:18 · Россия. Премьер-лига
Осинькин ждёт отъезда Пиняева в Европу 2
17:17 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «С Ярошиком «Оренбургу» не везло»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Медведев: Ерохин — полноценный игрок «Зенита» 1
16:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о трансфере Гайча в «Ризеспор» официально
Все новости
Рекомендуем