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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рианчо: Отъезд россиян в Европу может повысить уровень сборной

14 Сентября 2023 • 18:22 Комментировать

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о словах Валерия Карпина, который посоветовал игрокам переезжать в Европу.

«Отъезд российских игроков в европейские чемпионаты действительно может повысить уровень сборной России. Но есть нюансы — для этого футболисты должны попадать в основной состав, играть, развиваться, а не сидеть на скамейке», — заявил испанский специалист в интервью «РБ Спорт». По словам Рианчо, футболисты должны уезжать в те клубы, где их ждут.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Рауль Рианчо
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