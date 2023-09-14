Рианчо: Отъезд россиян в Европу может повысить уровень сборной

Бывший наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о словах Валерия Карпина, который посоветовал игрокам переезжать в Европу.

«Отъезд российских игроков в европейские чемпионаты действительно может повысить уровень сборной России. Но есть нюансы — для этого футболисты должны попадать в основной состав, играть, развиваться, а не сидеть на скамейке», — заявил испанский специалист в интервью «РБ Спорт». По словам Рианчо, футболисты должны уезжать в те клубы, где их ждут.

Напомним, что российские клубы и сборные отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА с февраля прошлого года.