Гузина: Заметна разница между уровнем команд РПЛ и Первой лиги

Форвард калининградской «Балтики» Гедеон Гузина высказался об уровне Российской премьер-лиги.

«Конечно, заметна разница между уровнем команд РПЛ и ФНЛ — тут играют быстрее все команды. Иногда ощущение, что в РПЛ играть легче, потому что тут нет много вертикальной игры», — заявил боснийский нападающий в интервью «Чемпионату».

По его словам, коллективы Премьер-лиги не прощают ошибки соперников, а также меньше используют единоборства в сравнении с клубами Первой лиги.

Напомним, что на старте сезона РПЛ «Балтика» замыкает турнирную таблицу чемпионата с тремя очками.