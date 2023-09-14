​Губерниев рассказал, как отреагировал бы на отъезд Карпина из России

Валерий Карпин допустил, что покинет должность главного тренера «Ростова» через несколько месяцев. Комментарий на этот счёт дал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Не стоит забывать, что он гражданин ЕС, родился в Нарве и гражданин Эстонии по факту рождения. Если Карпин уедет, то я пожелаю ему всего самого доброго. Люди ищут там, где лучше. Он может возглавить что угодно», - цитирует Губерниева Sport24.

Губерниев также отметил, что в России сейчас сложная ситуация, а тренеры всегда хотят развития на международном уровне.

Ближайший матч чемпионата России «Ростов» проведёт в субботу, 16 сентября, - против «Балтики» на выезде.