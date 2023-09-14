​Семак рассказал, почему он против лимита на легионеров

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступает против лимита на легионеров в футболе. По словам рулевого питерской команды, из-за лимита нарушается спортивный принцип конкуренции в команде.

«Лимит - достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, это уже неспортивный принцип», - слова Семака приводит телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Семак отметил, что футболисты должны выигрывать конкуренцию в борьбе, независимо от того, какой паспорт они имеют.

«Зенит» в настоящий момент готовится к гостевому матчу восьмого тура Премьер-лиги против «Рубина». Команды сыграют в воскресенье, 17 сентября.

​«Зенит» может обойти лимит на легионеров - Семак объяснил