Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак рассказал, почему он против лимита на легионеров

14 Сентября 2023 • 17:43 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак выступает против лимита на легионеров в футболе. По словам рулевого питерской команды, из-за лимита нарушается спортивный принцип конкуренции в команде.

«Лимит - достаточно сложная история, которая тем или иным способом ставит игроков в неравные условия. Когда ты ставишь более слабого игрока, потому что у него другой паспорт, это уже неспортивный принцип», - слова Семака приводит телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Семак отметил, что футболисты должны выигрывать конкуренцию в борьбе, независимо от того, какой паспорт они имеют.

«Зенит» в настоящий момент готовится к гостевому матчу восьмого тура Премьер-лиги против «Рубина». Команды сыграют в воскресенье, 17 сентября.

​«Зенит» может обойти лимит на легионеров - Семак объяснил

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак лимит на легионеров
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РУБИН ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Сентября
18:33 · Россия. Премьер-лига
​Сулейманов перешёл в «Локомотив» - источник
18:32 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подписал защитника молодёжной сборной Сербии официально
18:22 · Россия. Премьер-лига
​Валуев высказался о совете Карпина российским футболистам
18:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: Отъезд россиян в Европу может повысить уровень сборной
18:17 · Россия. Премьер-лига
Динияр Билялетдинов считает, что российские футболисты мало кому нужны в Европе
17:51 · Россия. Премьер-лига
Гузина: Заметна разница между уровнем команд РПЛ и Первой лиги
17:50 · Россия. Премьер-лига
​Губерниев рассказал, как отреагировал бы на отъезд Карпина из России
17:47 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Динамо» правильно отпустило Захаряна и Сазонова
17:43 · Россия. Премьер-лига
​Семак рассказал, почему он против лимита на легионеров
17:40 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Наши футболисты очень переоценены» 2
17:29 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» заявил Железнова официально
17:18 · Россия. Премьер-лига
Осинькин ждёт отъезда Пиняева в Европу 2
17:17 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «С Ярошиком «Оренбургу» не везло»
17:15 · Россия. Премьер-лига
Медведев: Ерохин — полноценный игрок «Зенита» 1
16:46 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил о трансфере Гайча в «Ризеспор» официально
Все новости
Рекомендуем