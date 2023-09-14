Губерниев: «Наши футболисты очень переоценены»

Известный журналист Дмитрий Губерниев оценил слова тренера сборной России Валерия Карпина, посоветовавшего игрокам переезжать в Европу.

«Наши футболисты очень переоценены, в России они получают очень большие деньги, поэтому никто их брать не будет. В целом Карпин говорит здравые вещи: нужно играть там, где лучше», — заявил комментатор в интервью Sport24.

По его мнению, российские футболисты не нужны в топовых чемпионатах, поскольку их уровень недостаточен для игры в Европе. Также эксперт отметил, что не нужно критиковать специалиста за сказанное, поскольку слова про патриотизм неуместны в вопросе места работы спортсменов.

Напомним, что российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.