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Губерниев: «Наши футболисты очень переоценены»

14 Сентября 2023 • 17:40 Комментировать (2)

Известный журналист Дмитрий Губерниев оценил слова тренера сборной России Валерия Карпина, посоветовавшего игрокам переезжать в Европу.

«Наши футболисты очень переоценены, в России они получают очень большие деньги, поэтому никто их брать не будет. В целом Карпин говорит здравые вещи: нужно играть там, где лучше», — заявил комментатор в интервью Sport24.

По его мнению, российские футболисты не нужны в топовых чемпионатах, поскольку их уровень недостаточен для игры в Европе. Также эксперт отметил, что не нужно критиковать специалиста за сказанное, поскольку слова про патриотизм неуместны в вопросе места работы спортсменов.

Напомним, что российский футбол отстранён от участия в турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Дмитрий Губерниев
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
14 Сентября 2023 в 17:55
ай.. ышь ты как запел.. пачуил што та? А-ха-ха-ха! )))
Cruyff
14 Сентября 2023 в 17:48
наш спорт давно уже влачится мы давно уже отстаём по всем игровым видам да и в индивидуальных особо не блещем провели ОИ -14 и ЧМ-18 а ничего не извлекли хорошего многие арены не востребованы подъёма спортивного нет как нам обещали одни санкции и отстранения то за допинг то ещё за что то и тебе ли господин Губерниев этого не знать сам то ты тоже переоценён как специалист кто тебя вообще допускает к эфиру?????
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