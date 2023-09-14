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​«Зенит» может обойти лимит на легионеров - Семак объяснил

14 Сентября 2023 • 17:31 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Клубы Премьер-лиги могут заявить на сезон не больше 13 легионеров. Именно столько иностранцев сейчас есть в заявке «Зенита». Зимой состав команды пополнит Педро, но питерцам не придётся с кем-то расставаться. Об этом рассказал рулевой «сине-бело-голубых» Сергей Семак. По его словам, у клуба есть возможность освободить ещё как минимум два места в обычном заявочном листе.

«Никто не должен уйти, потому что у нас есть возможность заявить футболистов через список Б, где можно заявлять игроков до 21 года. Мы можем через него заявить Ренана. Также мы можем через «Зенит-2» заявить Марио Фернандеса, который, к сожалению, является легионером», - слова Семака приводит телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт 17 сентября – против «Рубина» на выезде. На текущий момент питерцы занимают в турнирной таблице второе место, отставая от «Краснодара» на три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак лимит на легионеров
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