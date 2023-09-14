«Краснодар» заявил на текущий сезон Российской премьер-лиги полузащитника Юрия Железнова.

Ранее сообщалось, что «быки» арендуют 20-летнего футболиста у «Урала». Отмечалось, что в соглашении будет предусмотрена опция выкупа.

Железнов будет выступать за «Краснодар» под 48-м игровым номером. В составе «шмелей» полузащитник играл в футболке с 14-м номером.

Действующий контракт Железнова с «Уралом» рассчитан до лета 2025 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро.

Предстоящий матч «Краснодара» состоится 16 сентября против «Ахмата». Начало игры восьмого тура РПЛ запланировано на 16:30 по мск.