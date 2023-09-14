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Осинькин ждёт отъезда Пиняева в Европу

14 Сентября 2023 • 17:18 Комментировать (2)

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Локомотива» Сергее Пиняеве, с которым он работал ранее. Осинькин ожидает, что в какой-то момент Пиняев окажется в европейском чемпионате.

«Жду [Пиняева в Европе], но когда - вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в «Локомотиве» сможет сделать тот шаг, за которым он пришёл в этот клуб», - цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Осинькин добавил, что Пиняев должен стать сильнее и стабильнее. По словам тренера, переезжать в Европу футболисту нужно тогда, когда он по-настоящему готов.

«Локомотив» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 17 сентября – против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Игорь Осинькин Сергей Пиняев
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Комментарии (2)
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Южный201
14 Сентября 2023 в 18:02
Почему Яшин,Стрельцов и еще много наших талантливых в прошлом футболистов не уезжали ни в какие европы,а играли и развивались в отечественном футболе?
Cruyff
14 Сентября 2023 в 17:42
какая Европа? он здесь ещё ничего не показал и не выиграл только какие то хвалебные оды от журналистов и те не оправданно завышенные
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