Осинькин ждёт отъезда Пиняева в Европу

Рулевой «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о полузащитнике «Локомотива» Сергее Пиняеве, с которым он работал ранее. Осинькин ожидает, что в какой-то момент Пиняев окажется в европейском чемпионате.

«Жду [Пиняева в Европе], но когда - вопрос. В конце этого сезона? Через сезон? Не знаю. Решение надо принимать после того, как он в «Локомотиве» сможет сделать тот шаг, за которым он пришёл в этот клуб», - цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

Осинькин добавил, что Пиняев должен стать сильнее и стабильнее. По словам тренера, переезжать в Европу футболисту нужно тогда, когда он по-настоящему готов.

«Локомотив» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 17 сентября – против «Оренбурга».