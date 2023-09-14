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Оганесян: «С Ярошиком «Оренбургу» не везло»

14 Сентября 2023 • 17:17 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян ответил на вопрос о том, почему у Иржи Ярошика не получилось на посту главного тренера команды.

«С Ярошиком нам не везло. То красная карточка, то вели, но не додержали. Не хватило фарта с ним», — приводит слова Оганесяна «Чемпионат».

Напомним, Ярошик был уволен после пятого тура чемпионата России. Вместо него на должность наставника команды был назначен Давид Деограсия.

На данный момент «Оренбург» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе пять зачетных баллов.

17 сентября «Оренбург» встретится с «Локомотивом». Стартовый свисток должен прозвучать в 19:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург Степан Оганесян
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