Медведев: Ерохин — полноценный игрок «Зенита»

Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации вокруг полузащитника Александра Ерохина.

Ранее на сайте Российской премьер-лиги появилась информация о том, что хавбека отзаявили от состава «сине-бело-голубых». В пресс-службе клуба объяснили, что игрок внесён в заявку дубля «Зенита», что позволит ему выступать за первый состав.

«Ерохина отзаявили из РПЛ? Это чисто формальный вопрос. Александр — полноценный игрок «Зенита», — рассказал функционер петербургского клуба в интервью «РБ Спорт».

Александр выступает за «Зенит» с 2017 года, проведя в футболке «сине-бело-голубых» 201 матч и забив 36 голов. На его счету пять чемпионских титулов РПЛ.