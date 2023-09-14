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ЦСКА объявил о трансфере Гайча в «Ризеспор» официально

14 Сентября 2023 • 16:46 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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16.09 14:00

Аргентинский форвард Адольфо Гайч перебрался из ЦСКА в турецкий «Ризеспор». Об этом столичный клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

24-летний футболист проведет текущий сезон в аренде в «Ризеспоре». Отмечается, что соглашение не подразумевает опции выкупа.

Кроме того, пресс-служба «красно-синих» сообщила о продлении контракта Гайча с клубом до лета 2026 года.

В нынешнем сезоне Гайч принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результативную передачу.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 1,8 млн евро.

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ЦСКА объявил о трансфере Гайча в «Ризеспор» официально
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