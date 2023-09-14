Канчельскис: «Лимит — вредоносная программа»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о лимите на легионеров в Премьер-лиге.

«Уровень чемпионата поможет поднять отмена лимита на легионеров. Сейчас, правда, есть сложности с приглашением иностранцев, но если смотреть на ситуацию глобально, то лимит — вредоносная программа», — заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед» в интервью «РБ Спорт». По его мнению, ничего хорошего это правило не несёт, лишь гарантируя игрокам с российским паспортом место в основе клубов.

Напомним, что в текущей заявке клубов на сезон Премьер-лиги может быть 13 иностранных футболистов, из которых лишь восемь могут играть на поле одновременно.