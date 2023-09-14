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Бистрович может не вернуться в ЦСКА

14 Сентября 2023 • 16:27 Комментировать
Балтика
...
Ахмат
23.09 16:30

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника «Балтики» Кристияна Бистровича, ответил на вопрос о возможном возвращении игрока в ЦСКА.

Ранее «армейский» клуб объявил о переходе хавбека в калининградский клуб на правах аренды.

«Криса тепло встретили в Калининграде. Они вместе с Сергеем Игнашевичем вместе играли в ЦСКА. Надеюсь, что у Кристияна получится помочь команде», — приводит слова Вукмирицы Metaratings.

Агент признался, что не знает, вернется ли Бистрович в ЦСКА через какое-то время.

16 сентября его новая команда примет на своем поле «Ростов». Начало встречи восьмого тура РПЛ запланировано на 21:15 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Кристиян Бистрович Вукмил Вукмирица
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