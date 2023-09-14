​«Краснодар» арендует хавбека «Урала»

Полузащитник Юрий Железнов продолжит карьеру в «Краснодаре». «Быки» арендуют 20-летнего футболиста у «Урала». Об этом на своих страницах рассказывает «Чемпионат», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Железнов представляет «Урал» с лета 2021 года. С тех пор полузащитник провёл за «шмелей» 46 матчей, в которых забил три гола и отдал один результативный пас на партнёра. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает Железнова в 400 тысяч евро.

«Краснодар» на текущий момент располагается на вершине турнирной таблицы Премьер-лиги России. Ближайший матч команда проведёт в субботу – против «Ахмата» на выезде.