«Родина» арендовала у казанского «Рубина» полузащитника Солтмурада Бакаева. Об этом столичный клуб сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Отмечается, что в арендное соглашение включена опция возможного выкупа 24-летнего футболиста.

«Мы рады приветствовать Бакаева в «Родине»! Желаем полузащитнику яркой игры, проявить свои лучшие качества и побед вместе с нашей командой!» — написала пресс-служба москвичей.

В текущем сезоне Бакаев принял участие в трех матчах с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями.

18 сентября «Родина» встретится с «Тюменью» в рамках матча десятого тура Мелбет-Первой лиги.