Бояринцев: «Зенит» ещё наберёт ход, но когда-то их гегемония должна закончиться»

Экс-игрок «Спартака» Денис Бояринцев, а ныне главный тренер «Сокола», поделился комментарием о чемпионской гонке в текущем розыгрыше чемпионата России.

«Хотелось бы увидеть интригу, чтобы «Зенит» снова не убежал вперед всех. «Краснодар» отлично стартанул, ЦСКА тоже неплох. «Зенит» еще наберет ход. Но когда-то их гегемония должна закончиться», — приводит слова Бояринцева «Чемпионат».

Специалист добавил, что еще хотел бы увидеть в борьбе за чемпионство московский «Спартак».

После семи туров лидером чемпионата России является «Краснодар» (17 очков), который пока не потерпел ни одного поражения. За «быками» идет целая группа команд с одинаковым количеством очков (14): «Зенит», «Крылья Советов» и «Динамо».