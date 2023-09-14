В «Зените» объяснили отзаявку Ерохина

Полузащитник Александр Ерохин был исключён из заявки «Зенита» на чемпионат России. Комментарий на этот счёт дали в пресс-службе питерского клуба.

«Это исключительно технический момент: Александр Ерохин заявляется за дубль «Зенита» для выступления в ФНЛ-2», - ответ из «Зенита» приводит «Чемпионат».

При этом в стане «сине-бело-голубых» отметили, что футболисты, которые заявлены за дубль «Зенита», имеют право играть за первую команду в Премьер-лиге.

Ближайший матч чемпионата России «Зенит» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против «Рубина» на выезде. На текущий момент «сине-бело-голубые» занимают второе место в турнирной таблице.