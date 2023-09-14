Дьяков: «Возможно, российским игрокам просто не хочется уезжать в Европу»

Экс-защитник московского «Спартака» Виталий Дьяков отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, который ранее призвал игроков переходить в европейские чемпионаты.

«Либо игроков не зовут, а возможно им нравится тут находиться в зоне комфорта. Может, не хочется переходить на новый этап жизни», – приводит слова Дьякова российское издание Vprognoze.

Напомним, минувшим летом в Европу уехал вингер Арсена Захарян, который перебрался из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад». Игрок ранее также был интересен ряду других европейских клубов, включая лондонский «Челси».