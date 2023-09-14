Пресс-служба московского «Локомотива» опубликовала видео с тренировки первой команды. Тренер «железнодорожников» Дмитрий Лоськов практиковался в ударах по воротам. Со словами «Забиваю и ухожу» был нанесен удар в правый нижний угол - голкипер среагировал и парировал угрозу. Добивание навесным ударом также не прошло у легендарного в прошлом футболиста.

Напомним, что Дмитрий Лоськов является одним из самых прославленных игроков «Локомотива» и автором многих рекордов. С 2016 года работает тренером «железнодорожников».

В воскресенье команда Михаила Галактионова дома сыграет против «Оренбурга».