Колыванов: «Пропал ли интерес у Карпина к сборной России? Всё возможно»

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов отреагировал на слова наставника сборной России Валерия Карпина, ранее заявившего о том, что через три месяца он может покинуть Россию.

Колыванов допустил, что у Карпина мог пропасть интерес к национальной команде из-за отсутствия международных турниров.

«Пропал ли интерес у Карпина к сборной России? Всё возможно. Может, его «Ростов» сейчас больше интересует. Когда у сборной России нет официальных матчей, это непросто», — приводит слова Колыванова «РБ Спорт».

Напомним, Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, а уже весной 2022 года российские команды были отстранены от участия в международных турнирах. Отметим, что специалист также возглавляет «Ростов», который после семи туров текущего розыгрыша РПЛ занимает 11-е место в турнирной таблице.