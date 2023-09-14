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Осинькин высказался о низкой результативности Писарского

14 Сентября 2023 • 14:52 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Крылья Советов
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16.09 14:00

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался об игре нападающего Владимира Писарского в составе самарской команды.

Напомним, Писарский перешёл в «Крылья Советов» прошлой зимой из «Оренбурга». На момент трансфера футболист возглавлял рейтинг лучших бомбардиров РПЛ, однако после перехода форвард до сих пор не забил в чемпионате России ни одного мяча.

По мнению Осинькина, показывать результативную игру Писарскому мешает совокупность различных факторов.

«Были ситуации, когда он где-то не забил, где-то не очень хорошо удалился, где-то на нём не назначили пенальти. Всё сложилось вместе. И в довершение всего — травма. В таком контексте можно сказать, что удовлетворения его апрельской игрой не было ни у него самого, ни у нас», — цитирует Осинькина «Спорт-Экспресс».

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Крылья Советов» занимают третье место в турнирной таблице, набрав 14 очков. Свой следующий матч самарцы проведут 16 сентября против ЦСКА. Начало — в 14:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин Владимир Писарский
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