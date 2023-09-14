Осинькин: «Гарре и Ежов — наши лидеры»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин назвал нападающих Бенхамина Гарре и Романа Ежова лидерами самарской команды.

«Гарре влияет на игру, с ним и без него она строится по-разному. Мы решили всё-таки попробовать совместить Ежова и Гарре — понимая, что Бенхамин в определённых ситуациях может сыграть и слева, и на позиции «десятки». Они оба — наши лидеры», — приводит слова Осинькина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне 23-летний Гарре провёл за «Крылья Советов» семь матчей, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. На счету 26-летнего Ежова один мяч и три передачи в четырёх встречах.

В семи турах РПЛ «Крылья Советов» набрали 14 очков и сейчас занимают третье место в турнирной таблице.