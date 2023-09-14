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Гладилин: «Даже без усиления состава «Зенит» способен выиграть золотые медали» эксклюзив

14 Сентября 2023 • 16:00 Комментировать
Рубин
...
Зенит
17.09 16:30

Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о некоторых матчах восьмого тура РПЛ.

- Сможет ли «Рубин» что-то противопоставить «Зениту»?

- Вряд ли. «Зениту» сейчас нельзя терять очки, он будет очень мотивированный и мобилизованный.

- Для вас возвращение «Зенита» на первую строчку – это вопрос времени?

- Конечно. Даже без усиления состава он способен выиграть золотые медали. С «Краснодаром», который борется за первое место, состав несопоставим. «Быки» удачно начали сезон, но на сколько их хватит, неизвестно.

- «Локомотив» примет «Оренбург». Чего ждете от этого матча?

- Игра пройдет в Москве, поэтому преимущество будет у «железнодорожников», но «Оренбург» сейчас в опасной зоне. Команда недобрала много очков, и смена тренера произошла. Думаю, будет борьба, но фаворит здесь «Локомотив». Если он ставит высокие задачи, то должен обыгрывать такого соперника.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Рубин Краснодар Валерий Гладилин Оренбург
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