Футбольный эксперт Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящих матчах восьмого тура РПЛ.

- Какие ожидания от встречи ЦСКА – «Крылья Советов»? «Армейцы» потеряют очки?

- Могут. Самарцы взяли очень много незапланированных очков. То есть если «Сочи» недобрал очков, то «Крылья Советов» их перебрали. Поэтому они не будут так кусаться, как «Сочи», которому очки нужны позарез.

- За счет чего «Крылья Советов» держатся вверху таблицы? Можно сказать, что это не случайность, все-таки прошло уже 7 туров.

- Тренер понимает, как ставить игру. Ребята выходят на поле и знают, как и что делать. Там нет «бей-беги». И они не ставят «автобус» у своих ворот, чтобы добывать очки, отбиваясь. Они играют в футбол, и ребята стараются проявить себя. Не сказать, что у Осинькина выдающиеся исполнители, но из того ресурса, который у него есть, он выжимает максимум.

- «Ахмат» примет «Краснодар». Какова вероятность, что лидер чемпионата оступится?

- «Ахмат» сейчас на хорошем ходу, и для меня не будет сенсации, если он выиграет. Он будет играть дома, и поэтому назову его фаворитом. Не сомневаюсь, что «Ахмат» не проиграет.

Елена Григорьевская