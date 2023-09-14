Карпин: «Защита «Ростова» без Осипенко — катастрофа»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об обороне своей команды без травмированного защитника Максима Осипенко.

По словам специалиста, 29-летний Осипенко очень важен для игры «Ростова», поскольку его присутствие придаёт команде большей уверенности в собственных силах.

«Защита «Ростова» без Осипенко — катастрофа. Прежде всего он даёт опыт и уверенность. Терентьев в центре защиты — это безысходность», — сказал Карпин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

После семи туров текущего розыгрыша чемпионата России «Ростов» занимает 11-е место в турнирной таблице, набрав семь очков. Отметим, что в последних трёх матчах РПЛ южане потерпели три поражения с общим счётом 1:7.