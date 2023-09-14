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Камоцци: «Карпин прав, что российский футболистам нужно переезжать играть в Европу»

14 Сентября 2023 • 14:06 Комментировать
Катар
1:1
РОССИЯ
окончен

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слова главного тренера сборной России Валерия Карпина, ранее посоветовавшего российским футболистам переходить в европейские клубы.

Камоцци поддержал Карпина, согласившись в тем, что для дальнейшего развития игрокам необходимо уезжать в Европу. При этом эксперт подчеркнул, что россияне не должны рассматривать условный чемпионат Италии как конечную цель.

«Карпин прав, что российский футболистам нужно переезжать играть в Европу, чтобы продолжать развиваться, учтивая ситуацию, в которой сейчас находится российский футбол. Но у игроков тогда ещё должны быть личные амбиции и должна быть преемственность», — приводит слова Камоцци Metaratings.

Напомним, в сентябре сборная России дважды сыграла с Египтом (1:1, 1:2), а также не смогла обыграть в товарищеском матче Катар (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Франко Камоцци
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