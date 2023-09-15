Самые быстрые тренерские отставки в истории чемпионата России

Частые тренерские отставки наводят на мысль о рекордах, которые установили конкретные специалисты по срокам пребывания на тренерском мостике. Определяющую роль в судьбах наставников играют руководители клубов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых краткосрочных пребываниях наставников в профессиональных коллективах на высшем уровне в России.

Мы выбираем, нас выбирают

Чуть более недели назад российский футбольный мир облетела весть об уходе с поста «Факела» Вадима Евсеева. Казалось бы, уж у него-то, после впечатляющего спасения в минувшем мае в Воронеже, были все шансы на кредит доверия, но… Сам автор золотого гола России в Уэльсе в ноябре 2003 года был ошеломлён своим отстранением. Благо без работы он долго не оставался и оказался в «Кубани», которая среди коллективов Первой и Второй лиги славится тем, что не особенно церемонится со своими тренерами. Ярославль, где до столицы российского Нечерноземья отработал и ушёл на повышение в РПЛ Вадим Валентинович, более спокойное и плодотворное место для воплощения тренерских схем. Но, «мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает»…

После «Москвы» не срослось

Валерий Петраков летом 2005 года был смещён с поста наставника ФК «Москва» не совсем логично. Поговаривали, что руку к этому приложил тогда ещё мало кому известный Леонид Слуцкий, который и стал преемником Петракова, а экс-торпедовец отправился на берега Дона. Ближайший же его приезд с «Ростовом» в столицу спустя три недели и стал последним для нынешнего наставника омского «Иртыша». После фиаско от «Спартака», который уже перестал к тому времени наводить страх на соперника, Валерию Юрьевичу дали понять, что не стоит возвращаться на «левый берег Дона».

А вот Николай Худиев во Владикавказе 20 лет назад стал третьим главным тренером по ходу сезона. За 27 дней его пребывания «Спартак-Алания» все три встречи проиграл.

Игоря Осинькина в столице Краснодарского края не задержали, о чём сейчас жалеют.

Отработавший за свою тренерскую карьеру в 25 командах Александр Ирхин – звезда тренерского цеха России 90-х годов прошлого века в Первой и Второй лигах – пробыл в Калмыкии ровно месяц.

Новороссийск менял чаше других

В ведущей российской лиге чаще остальных с минимальным сроком пребывания у штурвала указывали «на дверь» в ещё одном приморском городе Краснодарского края. В Новороссийске не стали церемониться с только что прибывшим из Ирана Виктором Зерновым. Спустя два года Валерия Четверика после двух игр (причём не проигранных) «пересадили» на должность советника.

В столичных топ-клубах не сошлись во взглядах на дальнейший путь развития клуба с испанцем Хуанде Рамосом в ЦСКА и с Олегом Долматовым в «Локомотиве».

Звезда пермского футбола Константин Парамонов, прошедший с ним как игрок путь от КФК до самых высот, на тренерском мостике не задержался из-за пресловутого отсутствия опыта. После назначения его преемника Славолюба Муслина, Парамонов стал главным в молодёжной команде «Амкара».

Самые кратковременные тренерские периоды пребывания в элитной лиге чемпионата России

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Тренер Команда Срок Валерий Петраков «Ростов» 22 дня Николай Худиев «Спартак – Алания» 27 дней Игорь Осинькин «Кубань» 30 дней Александр Ирхин «Уралан» 31 день Валерий Четверик «Черноморец» Новороссийск 40 дней Хуанде Рамос ЦСКА 46 дней Виктор Зернов «Черноморец» Новороссийск 60 дней Олег Долматов «Локомотив» 67 дней Константин Парамонов «Амкар» 68 дней

Константин Лицин