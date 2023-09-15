Самые быстрые тренерские отставки в истории чемпионата России

Частые тренерские отставки наводят на мысль о рекордах, которые установили конкретные специалисты по срокам пребывания на тренерском мостике. Определяющую роль в судьбах наставников играют руководители клубов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых краткосрочных пребываниях наставников в профессиональных коллективах на высшем уровне в России.
Мы выбираем, нас выбирают
Чуть более недели назад российский футбольный мир облетела весть об уходе с поста «Факела» Вадима Евсеева. Казалось бы, уж у него-то, после впечатляющего спасения в минувшем мае в Воронеже, были все шансы на кредит доверия, но… Сам автор золотого гола России в Уэльсе в ноябре 2003 года был ошеломлён своим отстранением. Благо без работы он долго не оставался и оказался в «Кубани», которая среди коллективов Первой и Второй лиги славится тем, что не особенно церемонится со своими тренерами. Ярославль, где до столицы российского Нечерноземья отработал и ушёл на повышение в РПЛ Вадим Валентинович, более спокойное и плодотворное место для воплощения тренерских схем. Но, «мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает»…
После «Москвы» не срослось
Валерий Петраков летом 2005 года был смещён с поста наставника ФК «Москва» не совсем логично. Поговаривали, что руку к этому приложил тогда ещё мало кому известный Леонид Слуцкий, который и стал преемником Петракова, а экс-торпедовец отправился на берега Дона. Ближайший же его приезд с «Ростовом» в столицу спустя три недели и стал последним для нынешнего наставника омского «Иртыша». После фиаско от «Спартака», который уже перестал к тому времени наводить страх на соперника, Валерию Юрьевичу дали понять, что не стоит возвращаться на «левый берег Дона».
А вот Николай Худиев во Владикавказе 20 лет назад стал третьим главным тренером по ходу сезона. За 27 дней его пребывания «Спартак-Алания» все три встречи проиграл.
Игоря Осинькина в столице Краснодарского края не задержали, о чём сейчас жалеют.
Отработавший за свою тренерскую карьеру в 25 командах Александр Ирхин – звезда тренерского цеха России 90-х годов прошлого века в Первой и Второй лигах – пробыл в Калмыкии ровно месяц.
Новороссийск менял чаше других
В ведущей российской лиге чаще остальных с минимальным сроком пребывания у штурвала указывали «на дверь» в ещё одном приморском городе Краснодарского края. В Новороссийске не стали церемониться с только что прибывшим из Ирана Виктором Зерновым. Спустя два года Валерия Четверика после двух игр (причём не проигранных) «пересадили» на должность советника.
В столичных топ-клубах не сошлись во взглядах на дальнейший путь развития клуба с испанцем Хуанде Рамосом в ЦСКА и с Олегом Долматовым в «Локомотиве».
Звезда пермского футбола Константин Парамонов, прошедший с ним как игрок путь от КФК до самых высот, на тренерском мостике не задержался из-за пресловутого отсутствия опыта. После назначения его преемника Славолюба Муслина, Парамонов стал главным в молодёжной команде «Амкара».
Самые кратковременные тренерские периоды пребывания в элитной лиге чемпионата России
|Валерий Петраков
|«Ростов»
|22 дня
|Николай Худиев
|«Спартак – Алания»
|27 дней
|Игорь Осинькин
|«Кубань»
|30 дней
|Александр Ирхин
|«Уралан»
|31 день
|Валерий Четверик
«Черноморец»
Новороссийск
|40 дней
|Хуанде Рамос
|ЦСКА
|46 дней
|Виктор Зернов
«Черноморец»
Новороссийск
|60 дней
|Олег Долматов
|«Локомотив»
|67 дней
|Константин Парамонов
|«Амкар»
|68 дней
Константин Лицин
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