Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Самые быстрые тренерские отставки в истории чемпионата России

15 Сентября 2023 • 08:43 Комментировать

Частые тренерские отставки наводят на мысль о рекордах, которые установили конкретные специалисты по срокам пребывания на тренерском мостике. Определяющую роль в судьбах наставников играют руководители клубов. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых краткосрочных пребываниях наставников в профессиональных коллективах на высшем уровне в России.

Мы выбираем, нас выбирают

Чуть более недели назад российский футбольный мир облетела весть об уходе с поста «Факела» Вадима Евсеева. Казалось бы, уж у него-то, после впечатляющего спасения в минувшем мае в Воронеже, были все шансы на кредит доверия, но… Сам автор золотого гола России в Уэльсе в ноябре 2003 года был ошеломлён своим отстранением. Благо без работы он долго не оставался и оказался в «Кубани», которая среди коллективов Первой и Второй лиги славится тем, что не особенно церемонится со своими тренерами. Ярославль, где до столицы российского Нечерноземья отработал и ушёл на повышение в РПЛ Вадим Валентинович, более спокойное и плодотворное место для воплощения тренерских схем. Но, «мы выбираем, нас выбирают, как это часто не совпадает»…

После «Москвы» не срослось

Валерий Петраков летом 2005 года был смещён с поста наставника ФК «Москва» не совсем логично. Поговаривали, что руку к этому приложил тогда ещё мало кому известный Леонид Слуцкий, который и стал преемником Петракова, а экс-торпедовец отправился на берега Дона. Ближайший же его приезд с «Ростовом» в столицу спустя три недели и стал последним для нынешнего наставника омского «Иртыша». После фиаско от «Спартака», который уже перестал к тому времени наводить страх на соперника, Валерию Юрьевичу дали понять, что не стоит возвращаться на «левый берег Дона».

А вот Николай Худиев во Владикавказе 20 лет назад стал третьим главным тренером по ходу сезона. За 27 дней его пребывания «Спартак-Алания» все три встречи проиграл.

Игоря Осинькина в столице Краснодарского края не задержали, о чём сейчас жалеют.

Отработавший за свою тренерскую карьеру в 25 командах Александр Ирхин – звезда тренерского цеха России 90-х годов прошлого века в Первой и Второй лигах – пробыл в Калмыкии ровно месяц.

Новороссийск менял чаше других

В ведущей российской лиге чаще остальных с минимальным сроком пребывания у штурвала указывали «на дверь» в ещё одном приморском городе Краснодарского края. В Новороссийске не стали церемониться с только что прибывшим из Ирана Виктором Зерновым. Спустя два года Валерия Четверика после двух игр (причём не проигранных) «пересадили» на должность советника.

В столичных топ-клубах не сошлись во взглядах на дальнейший путь развития клуба с испанцем Хуанде Рамосом в ЦСКА и с Олегом Долматовым в «Локомотиве».

Звезда пермского футбола Константин Парамонов, прошедший с ним как игрок путь от КФК до самых высот, на тренерском мостике не задержался из-за пресловутого отсутствия опыта. После назначения его преемника Славолюба Муслина, Парамонов стал главным в молодёжной команде «Амкара».

Самые кратковременные тренерские периоды пребывания в элитной лиге чемпионата России

Реклама


Тренер
Команда
Срок
Валерий Петраков«Ростов»22 дня
Николай Худиев«Спартак – Алания»27 дней
Игорь Осинькин«Кубань» 30 дней
Александр Ирхин«Уралан»31 день
Валерий Четверик

«Черноморец»

Новороссийск

40 дней
Хуанде РамосЦСКА46 дней
Виктор Зернов

«Черноморец»

Новороссийск

60 дней
Олег Долматов«Локомотив»67 дней
Константин Парамонов«Амкар»68 дней

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Юрий Петраков Хуанде Рамос Вадим Евсеев Игорь Осинькин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Реклама, BetBoom.ru
200 $ Получить
100 ₽ Получить
25000 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
15.09.23 в 19:00
Динамо Москва Динамо Москва
Пари НН Пари НН
1.67 4.00 5.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 15 Сентября
10:08 · Россия. Премьер-лига
Гюнтер отказал ЦСКА в последний момент
09:56 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА зимой намерен подписать чилийского защитника
09:43 · Россия. Премьер-лига
Мор: «Юран вряд ли может быть доволен игрой команды в атаке»
09:33 · Россия. Премьер-лига
Нападающий «Балтики» Энрикес назвал Игнашевича сильным лидером
09:28 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал, кто победит в матче ЦСКА - «Крылья Советов»
09:23 · Россия. Премьер-лига
Бубнов дал прогноз на матч «Динамо» - «Пари НН»
09:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Осипенко восстановился после травмы
08:58 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА интересен немецкий защитник
08:52 · Россия. Премьер-лига
Энрикес оценил шансы «Балтики» остаться в РПЛ
08:47 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Балтики» Энрикес: «Даже без еврокубков в России серьёзный чемпионат»
07:22 · Россия. Премьер-лига
Сибайя: «Обидно, что «Рубин» не борется за чемпионство»
00:16 · Россия. Премьер-лига
Веллингтона не будет в ЦСКА - игрок провалил медосмотр 1 слухи
14 Сентября
23:38 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» подписал контракт с сербским полузащитником Чумичем официально
23:27 · Россия. Премьер-лига
«Рубин» объявил о переходе голкипера Шамова официально
23:13 · Россия. Премьер-лига
Бителло стал игроком московского «Динамо» официально
Все новости
Рекомендуем