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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Семак: «В УЕФА ждут возвращение России»

14 Сентября 2023 • 13:32 Комментировать

Рулевой «Зенита» Сергей Семак уверен в том, что в УЕФА ждут момента снятия санкций с России.

Напомним, что в конце зимы 2022 года УЕФА до дальнейшего уведомления отстранила российские клубы от еврокубковых турниров.

«Я знаю одно, что в УЕФА ждут возвращение России. Они готовы вернуть нас, когда будут для этого обстоятельства. Решение об исключении политизировано на 100%. Спорт должен быть тем звеном, которое будет объединять, а не разъединять людей», - слова Семака приводит телеграм-канал «СБГ Мысли Вслух».

Семак отметил, что «Зениту» в настоящий момент не хватает драйва Лиги чемпионов. По словам специалиста, команда скучает по атмосфере сильнейшего клубного турнира континента.

На текущий момент «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда Сергея Семака отстаёт на три зачётных балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак УЕФА
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