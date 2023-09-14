Нападающий «Пари НН» Сулейманов перейдёт в «Локомотив» на правах аренды

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 23-летний футболист перейдёт в московский клуб на правах аренды, за которую «Локомотив» заплатит 10 миллионов рублей. Отмечается, что «железнодорожники» должны будут выкупить Сулейманова за 60 миллионов рублей, если он сделает семь результативных действий.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Пари НН» 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает Сулейманова в 1 миллион евро (примерно 103,1 миллиона рублей).