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Нападающий «Пари НН» Сулейманов перейдёт в «Локомотив» на правах аренды

14 Сентября 2023 • 13:26 Комментировать
Локомотив Москва
...
Оренбург
17.09 19:00

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов продолжит карьеру в «Локомотиве». Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

По информации источника, 23-летний футболист перейдёт в московский клуб на правах аренды, за которую «Локомотив» заплатит 10 миллионов рублей. Отмечается, что «железнодорожники» должны будут выкупить Сулейманова за 60 миллионов рублей, если он сделает семь результативных действий.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Пари НН» 10 матчей, в которых отметился тремя забитыми голами. Портал Transfermarkt оценивает Сулейманова в 1 миллион евро (примерно 103,1 миллиона рублей).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Тимур Сулейманов Пари НН трансферы футбола - лето 2023
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